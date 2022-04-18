Серебряный призер Олимпиады в танцах на льду Александр Жулин в разговоре с «СЭ» отреагировал на высказывание американского специалиста Рафаэля Арутюняна, выступившего против возможного исключения ФФККР из ISU.

«Он абсолютно правильно сказал. Это идиотизм, когда смешивают спорт и политику. Рафаэль из Советского Союза, поэтому у него есть свое мнение, и он прекрасно знает русских людей. Он прекрасно знает, что русские люди не способны на такие гадости, которые про нас рассказывают. А всем американцам и другим навязывают образ, что русские — враги. Я боюсь, они будут идти до конца и не будут слушать таких людей, как Тарасова, Мишин, Арутюнян. Конечно, нужно высказываться, так как-то, что сейчас происходит — это просто исчадье лжи», — сказал Жулин корреспонденту «СЭ» Александре Ланцетовой.

1 марта ISU объявил об отстранении российских и белорусских спортсменов от соревнований по фигурному катанию, конькобежному спорту и шорт-треку. В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сочли это решение дискриминационным. Федерация обратилась с апелляцией в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.