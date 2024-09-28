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Сегодня, 19:35

Жулин о решение ISU: «Есть вещи поважнее: нужно думать о том, чтобы не было апокалипсиса»

Зарина Халимхонова
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Заслуженный тренер России Александр Жулин в разговоре «СЭ» отреагировал на новость о том, что Международный союз конькобежцев (ISU) продлил отстранение российских спортсменов от международных стартов.

27-28 сентября в Лозанне проходило заседание ISU.

«Абсолютно ожидаемая новость. Ничего не будет, пока не закончится СВО. Сейчас у нас есть вещи поважнее: нужно думать о том, чтобы не было апокалипсиса», — сказал Жулин «СЭ».

Российские фигуристы отстранены от участия в международных турнирах с марта 2022 года.

Фигурное катание
Александр Жулин
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