Жулин о победе Трусовой: «Выиграла на классе! Очень грамотно распределила силы»

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин прокомментировал «СЭ» победу Александры Трусовой на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе.

«Очень грамотный тренерский ход. Понятно, что у Саши что-то болело. Но она смогла собрать самый сложный прыжок — четвертой лутц. Также очень грамотно распределила все силы. Выиграла на классе. Тренерскому штабу виднее, как поступать дальше. Конечно, я очень рад и за Дашу! Замечательная девочка. Поздравляю ее со вторым местом, но надо пробовать выходить на уровень повыше. Она кремень, каталась без ошибок. Для первого раза на взрослом турнире, да еще и в Америке с акклиматизацией, она способна справиться с нервами», — сказал Жулин в разговоре с корреспондентом «СЭ» Марией Куцубеевой.

Российская фигуристка Александра Трусова одержала победу на первом этапе серии «Гран-при» в Лас-Вегасе. В произвольной программе она прыгнула четверной лутц и набрала за свой прокат 154,68 балла. По сумме выступлений россиянка получила 232,37 балла.

Еще одна российская фигуристка, Дарья Усачева заняла второе итоговое место (217,31). Замкнула тройку Юй Йонг из Кореи (216,97).