ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Фигурное катание

Александр Жулин — о лайке Трусовой: «Это некрасиво! Зачем это делать?»

14:46
Теги:
Александра Трусова.Тутберидзе назвали «офигенной матерью», которая травит детей после ухода. Трусова лайкнула этот комментарий

Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал тот факт, что российская фигуристка Александра Трусова лайкнула оскорбительный комментарий в Instagram в адрес тренера Этери Тутберидзе.

«С точки зрения этики — это очень некрасиво! Говорить такие вещи о бывшем тренере... Я бы такого не сделал. Мне кажется, о бывших коучах не нужно говорить ничего плохого. Зачем это делать? Тем более был серьезный результат. Я думаю, это неправильно. Зачем бросать камни в ее огород?» — сказал Жулин «СЭ».

(Владислав Флегонтов)

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир