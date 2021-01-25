Заслуженный тренер России Александр Жулин прокомментировал тот факт, что российская фигуристка Александра Трусова лайкнула оскорбительный комментарий в Instagram в адрес тренера Этери Тутберидзе.

«С точки зрения этики — это очень некрасиво! Говорить такие вещи о бывшем тренере... Я бы такого не сделал. Мне кажется, о бывших коучах не нужно говорить ничего плохого. Зачем это делать? Тем более был серьезный результат. Я думаю, это неправильно. Зачем бросать камни в ее огород?» — сказал Жулин «СЭ».

(Владислав Флегонтов)