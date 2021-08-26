Александр Жулин назвал полным идиотизмом возможный отказ украинцев ехать на этап «Гран-при» в Красноярск

Двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду, тренер Александр Жулин прокомментировал информацию, что украинские фигуристы могут не выступить на этапе «Гран-при» среди юниоров, который пройдет 15-18 сентября в Красноярске.

Ранее в комментарии для Sport24 Федерация фигурного катания Украины заявила, что на 90% сборной Украины в Красноярске не будет. Однако решение еще не принято.

«Им только хуже от этого будет. Бред какой-то. Меня вообще вся эта ситуация с Украиной очень сильно расстраивает, и не первый год. Это уже доходит до какого-то абсурда. Спортсмены не должны страдать от таких решений. Это полный идиотизм», — сказал Жулин «СЭ».

В списках участников, опубликованных на сайте ISU, на этапе юниорского «Гран-при» в Красноярске (15-18 сентября) нет ни одного спортсмена из Украины. На этапы серии во французском Куршевеле, словацком Кошице и словенской Любляне украинские фигуристы заявлены.