Александр Жулин назвал хорошим пиаром командный турнир Первого канала по фигурному катанию

Известный тренер Александр Жулин прокомментировал участие Алины Загитовой и Евгении Медведевой в качестве капитанов на командном турнире — Кубке Первого канала.

«Прекрасно! Хорошая идея для пиара, мне нравится. Принципиально было в Пхенчхане, а здесь — это пиар. Когда мы с Авербухом противостоим друг другу в «Ледниковом периоде», то дух соперничества присутствует. Но это не соревнования, там все по-другому.

Кто лучше сможет настроит девчонок, тот и победит. И Медведва, и Загитова девочки с опытом. Идея — очень крутая, спасибо за это федерации. Про тренерскую жилку трудно говорить в этом возрасте. Честно, обе — выдающиеся спортсменки, но как они себя покажут в качестве капитана — вопрос", — сказал Жулин «СЭ».

Соревнования состоятся 5-7 февраля в Москве. В турнире принимают участие две команды. Призовой фонд турнира — 10 миллионов рублей.

(Владислав Флегонтов)