Александр Жулин: «Мне кажется, что в спорт Загитова не вернется»

Известный российский тренер, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал новость о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не планирует выступать на соревнованиях до конца 2020 года.

«Конечно, было бы ожидаемо, если Загитова пропустит соревнования в 2020 году. Как она может выступать, если она в «Ледниковом периоде» вовсю работает?

Захочет ли Алина вернуться в спорт после «Ледникового периода»? Думаю, что все закончится. Мне кажется, что в спорт она не вернется», — сказал Жулин Sport24.

Напомним, в декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Сейчас она занята в качестве ведущей ТВ-проекта «Ледниковый период», а также должна принять участие в ледовых шоу Татьяны Навки.