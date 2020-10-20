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Александр Жулин: «Мне кажется, что в спорт Загитова не вернется»

13:20
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Алина Загитова. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Известный российский тренер, двукратный призер Олимпийских игр в танцах на льду Александр Жулин прокомментировал новость о том, что олимпийская чемпионка Алина Загитова не планирует выступать на соревнованиях до конца 2020 года.

«Конечно, было бы ожидаемо, если Загитова пропустит соревнования в 2020 году. Как она может выступать, если она в «Ледниковом периоде» вовсю работает?

Захочет ли Алина вернуться в спорт после «Ледникового периода»? Думаю, что все закончится. Мне кажется, что в спорт она не вернется», — сказал Жулин Sport24.

Напомним, в декабре 2019 года Загитова объявила о приостановке спортивной карьеры. Сейчас она занята в качестве ведущей ТВ-проекта «Ледниковый период», а также должна принять участие в ледовых шоу Татьяны Навки.

Дополнительная информация:

https://sport24.ru/news/figureskating/2020-10-20-zhulin-mne-kazhetsya-v-sport-zagitova-ne-vernetsya

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