Александр Жулин: «Мировой рекорд Косторной совершенно закономерен»

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин отметил, что россиянка Алена Косторная, установив на этапе «Гран-при» в Японии новый мировой рекорд в короткой программе, показала закономерный результат.

— Я сразу говорил, что она (Косторная) мне больше всех нравится из нынешних фигуристок Этери (Тутберидзе). Я подразумеваю под этим, что у нее все соединилось — и катание, и харизма, и сложные элементы. Пока четверным не владеет. Может, выучит, — цитирует «РИА Новости» Жулина. — Для меня ее результат в короткой совершенно закономерный. Желаю ей такого же катания и в произвольной программе.