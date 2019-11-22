Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Александр Жулин: «Мировой рекорд Косторной совершенно закономерен»

15:09

Двукратный призер Олимпийских игр Александр Жулин отметил, что россиянка Алена Косторная, установив на этапе «Гран-при» в Японии новый мировой рекорд в короткой программе, показала закономерный результат.

— Я сразу говорил, что она (Косторная) мне больше всех нравится из нынешних фигуристок Этери (Тутберидзе). Я подразумеваю под этим, что у нее все соединилось — и катание, и харизма, и сложные элементы. Пока четверным не владеет. Может, выучит, — цитирует «РИА Новости» Жулина. — Для меня ее результат в короткой совершенно закономерный. Желаю ей такого же катания и в произвольной программе.

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191122/1561478667.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир