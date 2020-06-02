Александр Жулин: «Метро работает, народу в нем полно, но гулять нужно по расписанию»

Известный тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, как его группа будет проводить тренировки во время ограничений в Москве, связанных с коронавирусом.

— Лед есть на «Москвиче», где мы уже договорились о тренировках, — цитирует RT Жулина. — В понедельник прошли тесты, если результаты будут в порядке, начнем кататься. Понятно, что будут некоторые ограничения, но к ним мы готовы. Они касаются количества людей на льду, возраста тоже. К тренировкам будут допущены только те спортсмены, кому уже исполнилось 18 лет.

Смысла в том, что сейчас происходит в Москве, не слишком много. Метро работает, народу в нем полно, но при этом гулять нужно по расписанию.