Александр Жулин: "Медведева должна сделать первый шаг к примирению с Тутберидзе"

Известный тренер Александр Жулин, являющийся двукратным олимпийским призером в спортивных танцах, заявил, что российская фигуристка Евгения Медведева должна сделать первый шаг к примирению со своей бывшей наставницей Этери Тутберидзе.

- Должны ли Тутберидзе и Медведева помириться? А почему вы меня спрашиваете? Захотят – помирятся, - приводит слова Жулина "Спорт день за днем". - На мой взгляд, Евгения должна сделать первый шаг к примирению. Во-первых, она – ученица. Во-вторых, ушла, как я знаю, особо не прощаясь. Я сам тренер. Поэтому занимаю эту позицию.

Напомним, Медведева занималась в группе Тутберидзе до мая 2018 года. Под ее руководством она дважды становилась чемпионкой мира, а также выиграла два серебра на Олимпиаде-2018. В настоящее время 19-летняя Медведева тренируется у канадца Брайана Орсера.

Медведева завоевала бронзу на прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме. Золото и серебро досталось подопечным Тутберидзе: Алине Загитовой и Элизабет Турсынбаевой.

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