Александр Жулин: «Если на московский «Гран-при» стоило заявить Загитову, то и меня тоже»

Призер олимпийских игр Александр Жулин в беседе с «СЭ» поделился своими ожиданиями перед стартом этапа «Гран-при России» в Москве.

— Первые два места заберут Трусова и Щербакова в любом порядке, третье — Косторная, а дальше уже неизвестно. На турнире нет лидеров других стран, но международный интерес, конечно, будет. Это лучшее событие, которое есть сейчас в мире, — сказал Жулин. — Не могу выделить, кто лучше готов к турниру — Трусова или Щербакова. Тут от недели к неделе все меняется, посмотрим. Стоило ли Загитовой заявиться на этот турнир вместо Медведевой? Тогда и я могу заявиться!

Никаких судейских скандалов на московском «Гран-при» ждать не стоит. Правильно, что решили проводить соревнования со зрителями. В метро народу не меньше и половина без масок. Мне кажется, в «Мегаспорте» будет интереснее, чем в метро. (Сергей Федоров)