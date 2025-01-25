Тихонов: «Если РУСАДА закрыло дело Валиевой, она теперь невиновна?»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов отреагировал на то, что в РУСАДА приняли решение закрыть дело фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее глава РУСАДА Вероника Логинова заявила, что для организации история с допинговым делом 18-летней спортсменки закрыта.

«То есть дело закрыто — она теперь невиновна? Я могу сказать так, в России есть одна очень большая проблема. У нас во многих министерствах и ведомствах, люди, возглавляющие и руководящие не имеют профильного образования. Это страшно, у нас 15 высших учебных заведений физкультуры и спорта. Даже академии. Если подсчитать, какое количество специалистов мы выпускаем в спорте, я не знаю ни одной страны, где было бы столько много. Есть повышения квалификации тренеров, в Австрии, в Германии. Но таких академий, институтов, университетов, там этого нет. И в основном, работают свои специалисты. А у нас что?» — цитирует Тихонова «ВсеПроСпорт».

Валиева получила четырехлетнюю дисквалификацию из-за положительного допинг-теста в 2021 году по решению спортивного арбитражного суда (CAS). В пробе фигуристки было обнаружено запрещенное вещество триметазидин.