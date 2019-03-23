Александр Самарин: "Своей "бабочкой" я по сути отдал малую медаль ЧМ"

Российский фигурист Александр Самарин после проката в произвольной программе на чемпионате мира в японской Сайтаме извинился за результат и прокомментировал "бабочку" на четверном лутце в короткой программе.

По словам 20-летнего дебютанта взрослого мирового первенства, эта ошибка лишила его призового места по итогам первого дня соревнований.

– Это мой первый чемпионат мира. Мы катаем одни и те же программы весь год, но все, что снаружи, меняется. Хотел собраться, откатать произвольную, но все равно были грубые ошибки, которые ранее отсутствовали. Настроение мне все это не поднимает.

В короткой программе "бабочка" при первом же прыжке, лутце, повергла меня в легкий шок. Очень стыдно, что это вылезло на этом старте. Спасибо тренеру, сегодня получилось немного отключиться.

Все-таки я стал первым в Европе, кто сделал и флип, и лутц на одном старте. И спасибо федерации за шанс представлять Россию. Еще раз извиняюсь за то, что так получилось. Но я стал сильнее, если дадут еще один шанс, я его использую. Все-таки меня терзает, что я по сути отдал малую медаль. (Дмитрий Кузнецов)

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