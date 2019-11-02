Александр Самарин: «Стыдненько за тройной лутц»

Российский фигурист Александр Самарин заявил, что испытывает чувство стыда за исполнение тройного лутца в произвольной программе на этапе «Гран-при» во Франции. 21-летний спортсмен занял 2-е место.

— Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку, я получил множество приятных комментариев после короткой программы, — приводит слова Самарина «РИА Новости». — Все за меня переживали, родители, тренеры команды, которые остались в Москве. Все держали кулаки, волновались. В прокате я допустил обидные ошибки, которые не должен был допускать. Продолжу работать, виден прогресс, результат повышается, а это самое главное

Обидно, конечно, за тройной лутц. Стыдненько. Сделал много лишнего сегодня. Но в целом рад, что постепенно расту и поднимаюсь на пьедестал.

Самарин является серебряным призером чемпионата Европы-2019, а также бронзовым призером командного чемпионата мира-2019.