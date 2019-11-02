Фигурное катание
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Актуальные турниры
Теги
Горячие темы
Авторские рубрики
Новости   //    Фигурное катание

Александр Самарин: «Стыдненько за тройной лутц»

18:22
Теги:

Российский фигурист Александр Самарин заявил, что испытывает чувство стыда за исполнение тройного лутца в произвольной программе на этапе «Гран-при» во Франции. 21-летний спортсмен занял 2-е место.

— Хочу сказать всем огромное спасибо за поддержку, я получил множество приятных комментариев после короткой программы, — приводит слова Самарина «РИА Новости». — Все за меня переживали, родители, тренеры команды, которые остались в Москве. Все держали кулаки, волновались. В прокате я допустил обидные ошибки, которые не должен был допускать. Продолжу работать, виден прогресс, результат повышается, а это самое главное

Обидно, конечно, за тройной лутц. Стыдненько. Сделал много лишнего сегодня. Но в целом рад, что постепенно расту и поднимаюсь на пьедестал.

Самарин является серебряным призером чемпионата Европы-2019, а также бронзовым призером командного чемпионата мира-2019.

Опрос

проголосовало: 6478
Все опросы
Кто из российских фигуристок — главный фаворит сезона «Гран-при»?
Голосовать Обсудить опрос

Дополнительная информация

https://rsport.ria.ru/20191102/1560526803.html

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир