Александр Самарин: "Стал на каждый старт выходить как на последний, выкладываясь полностью"

Российский фигурист Александр Самарин заявил, что в прошедшее межсезонье переосмыслил взгляд на свою профессию. 20-летний спортсмен добавил, что стал полностью выкладываться на каждом турнире.

- Много всего произошло в межсезонье. Серьезная травма колена, долго не катался, находился вне льда, смотрел, как другие тренируются, усложняют собственные программы, работают… Это было нелегко, - сказал Самарин в интервью пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России (ФФКР). - Потом поездка на сборы с группой Рукавицына, и тоже, непросто, когда ты выполняешь все в меру возможностей – без льда, только в зале, какие-то ЛФК-упражнения, а остальные катаются, в выходной могут даже в футбол поиграть… А ты сидишь на скамейке, тоже хочешь, тянешься, но не можешь.

Это очень отпечатывается в голове. Приходит переосмысление того, чем ты занимаешься. Это межсезонье многому меня научило, открыло глаза на многие вещи, вплоть до того, что я стал совсем иначе относиться к соревованиям. Стал на каждый старт выходить как на последний, выкладываясь полностью.

Раньше на серьезных соревнованиях я внутренне сковывался, а если что-то не получалось, думал, что впереди другие турниры и можно исправиться. А когда в один момент случилась эта травма, сразу пришло понимание, что буквально в один момент ты "пролетел", что много шансов не бывает и нужно брать свое именно здесь и сейчас. Пропуск Олимпиады очень сильно ударил в голову, можно сказать, "отвесил пинка". Но мы вместе прошли все это со Светланой Владимировной Соколовской и стали только сильнее.

Напомним, Самарин занял 12-е место на прошедшем чемпионате мира в японской Сайтаме. Он также завоевал серебро на чемпионате Европы-2019 в Минске.

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