Александр Самарин: "Спасибо федерации, что доверили мне представлять нашу страну"

Вице-чемпион Европы Александр Самарин подвел итоги чемпионата мира в японской Сайтаме. Фигурист после провала в короткой программе, где он допустил "бабочку" на четверном лутце, занял лишь 12-е место на турнире, набрав 246,93 балла.

– Вот и завершился мой первый чемпионат мира! Большое спасибо всем за поддержку и теплые слова! Спасибо любимый тренер и команда за проделанную работу! Спасибо нашей федерации, что доверили мне представлять нашу страну! Спасибо, Япония, за теплый прием! Еще увидимся, – написал Самарин в своем Инстаграме.

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