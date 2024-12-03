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Сегодня, 13:00

Фигурист Самарин описал тренировки у Соколовской: «За тобой никто не бегает»

Софья Щудрина
Корреспондент
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Российский фигурист-одиночник Александр Самарин
Российский фигурист-одиночник Александр Самарин.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Российский фигурист-одиночник Александр Самарин, завершивший карьеру в 2024 году, в интервью «СЭ» рассказал о взаимоотношениях с тренерским штабом Светланы Соколовской и своей тренерской карьере.

— Вы стремитесь перенять какие-то черты у вашего тренера Светланы Соколовской?

— В первую очередь это требовательность — в том плане, что за тобой никто не бегает, но если ты получил задание, его лучше выполнить. Взрослый спортсмен понимает, что если что-то не сделает, то это останется на его совести. Очень важно умение вести диалог со спортсменами — мне кажется, такого нет во многих группах. У нас есть прямой контакт не только в отношениях тренера и спортсмена, но и на бытовом, человеческом уровне, это помогает более раскрепощенно чувствовать себя на льду. Вообще в плане тренерства Светлана Владимировна является моим кумиром, мы с ней в очень хороших отношениях, все-таки прошли вместе огромный путь и проделали много работы.

— Сейчас поддерживаете связь?

— Я работаю вместе со Светланой Владимировной и помогаю ей, видимся практически каждый день. Уже частично нахожусь в этом штабе, несколько раз даже ездил на соревнования с молодыми ребятами.

Александр Самарин. «Бывает, смотришь и думаешь — можно было еще покататься». Александр Самарин — об уходе из спорта и карьере тренера

Фигурное катание
Александр Самарин
Светлана Соколовская
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