Александр Самарин: "Прокатом сегодня я недоволен вообще, это не тот уровень"

Серебряный призер чемпионата Европы в Минске российский фигурист Александр Самарин недоволен своей произвольной программой на Всемирных студенческих играх в Красноярске. По его словам, встряска такого старта была ему необходима перед выступлением на чемпионате мира, который пройдет через две недели в японской Сайтаме.

Программа Самарина, в которой было заявлено два прыжка в четыре оборота – четверной лутц и четверной тулуп, была выполнена с помарками.

– Прокатом сегодня я недоволен вообще, это не тот уровень, на который я настраиваюсь к предстоящему чемпионату мира, – было достаточно ошибок, но мы их исправим, – цитирует ТАСС Самарина. – Сегодня были моменты, которые не позволили мне выполнить каскад там, где я его планировал.

Хороший уровень нужно показывать постоянно, но сейчас у меня была встряска, и мне нужна была эта проверка. Может, это и прозвучит ужасно, но пусть это случилось здесь, и я постараюсь таких ошибок больше не допускать.