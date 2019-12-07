Александр Самарин?: «Пока нет повода радоваться тому, что я сейчас сделал»

Вице-чемпион Европы Александр Самарин прокомментировал свое выступление в финале «Гран-при». Фигурист занял четвертое место в итоговом зачете.

— Не сказал бы, чтобы получилось прямо собраться, в целом выходил с пустой головой, не думал ни о чем, ниже падать некуда, до верха далеко, но можно подтянуться, — приводит ТАСС Самарина. — Ни о чем не думал, концентрировался на том, что делал, грубые ошибки были — просчитался с прыжком, не сообразил, на следующих стартах будем учитывать. Хочу сказать, прежде всего, спасибо моему тренеру, команде, которая, несмотря на неудачу позавчера, меня поддержала, помогла настроиться, подготовила, они вкладывают душу в меня.

Пока не получается отплатить им на льду, но дальше, надеюсь, все получится в будущем. Я не скажу, что я строгий. Говорю, как есть, на самом деле. Пока нет повода радоваться тому, что я сейчас сделал.