Александр Самарин: «Ни одного нормального прыжка не сделал. Не понимаю, почему»

Александр Самарин подвел итоги короткой программы на чемпионате России. По итогам проката лучший российский фигурист первой части сезона набрал 80,68 балла, допустим ошибки на всех прыжках.

— Нечего оценивать ни одного чистого, немного не тот уровень. Причины разберем с нашей командой. На тренировках все было нормально, не понимаю, что произошло. Часовые пояса? Проблема точно не в этом, у меня было много переездов. Упрощение контента? Много раз уже отвечал на этот вопросы, нет, не хотел ничего упрощать. Все будет решаться завтра, шанс есть всегда. (Дмитрий Кузнецов)