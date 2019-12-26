Александр Самарин: «Ни одного нормального прыжка не сделал. Не понимаю, почему»
11:16
Александр Самарин подвел итоги короткой программы на чемпионате России. По итогам проката лучший российский фигурист первой части сезона набрал 80,68 балла, допустим ошибки на всех прыжках.
— Нечего оценивать ни одного чистого, немного не тот уровень. Причины разберем с нашей командой. На тренировках все было нормально, не понимаю, что произошло. Часовые пояса? Проблема точно не в этом, у меня было много переездов. Упрощение контента? Много раз уже отвечал на этот вопросы, нет, не хотел ничего упрощать. Все будет решаться завтра, шанс есть всегда. (Дмитрий Кузнецов)
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