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Александр Самарин: «Мы никогда не говорим о музыке заранее, должен быть эффект неожиданности»

17:12
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Действующий вице-чемпион Европы Александр Самарин после исполнения короткой программы в рамках контрольных прокатов сборной России отметил, что его команда до последнего скрывает музыку к соревновательным программам.

— Мы никогда не говорим о музыке к соревновательным программам, должен быть эффект неожиданности. Хотя я уже видел одного парня с моей музыкой, правда в другой нарезке. Но ничего, все разные и чувствуют музыку тоже по-разному.

Самарин представит произвольную программу в воскресенье 8 сентября вместе с другими российскими одиночниками с 15.00 (по московскому времени). (Екатерина Беспалова)

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