Александр Самарин: «Музыку к моей произвольной программе подсказала Ксения Столбова»

Действующий вице-чемпион Европы Александр Самарин после исполнения произвольной программы в рамках контрольных прокатов сборной России отметил, что с выбором композиции ему помогла олимпийская чемпионка 2014 года Ксения Столбова.

— Как вы знаете, Ксения работает сейчас с Николаем Морозовым, постановщиком моей произвольной программы, — рассказал Самарин. — Однажды она услышала музыку по радио и предложила мне. Но пока она еще совсем сырая, не такая накатанная, как короткая. Планы по контенту в произвольной на сезон? Три или четыре четверных прыжка. (Екатерина Беспалова)