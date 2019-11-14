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Александр Самарин: «Мне 21 год и у меня есть амбиции»

12:30
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Серебряный призер чемпионата Европы россиянин Александр Самарин поделился своими мыслями по поводу предстоящих выступлений.

— Я скажу так — мне 21 год и у меня есть амбиции. Я развиваюсь, я становлюсь лучше и стараюсь брать свой личный максимум на каждом из стартов. Вот и все.

— Несколько дней назад вам удалось выиграть первое в карьере серебро этапа «Гран-при» в Гренобле. Причем с личным рекордом.

— Серебро этапа в начале сезона — показатель того, что я расту, что я развиваюсь. А еще это хороший стимул двигаться дальше. Хотя ошибки были, и обидные.

— Сейчас вам предстоит участие в московском этапе «Гран-при».

— Это будет мой первый в карьере домашний этап серии, для меня это что-то новое. Я в предвкушении. Просто мне очень нравится выступать дома — ты получаешь невероятную поддержку от зрителей. И я приглашаю всех болельщиков поболеть за нас на этом турнире.

Дополнительная информация

https://tass.ru/interviews/7113553

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