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Сегодня, 09:05

Александр Лакерник опроверг работу в федерации фигурного катания Венгрии

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Александр Лакерник.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Почетный вице-президент ISU Александр Лакерник в интервью «СЭ» отреагировал на информацию СМИ о своей работе в федерации фигурного катания Венгрии.

«Я никакой официальной должности в Венгрии не занимал. Не был консультантом или тренером сборной и не работаю там. Я могу приезжать в разные страны, консультировать, помогать, но мне за это денег не платят», — сказал Лакерник.

Отметим, что вокруг федерации фигурного катания Венгрии разгорелся скандал, связанный с большим количеством выходцев из России в сборной страны.

Юлия Шебештьен. Венгерские родители выступили против засилья выходцев из России в фигурном катании

Фигурное катание
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