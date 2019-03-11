Александр Лакерник: "На ЧМ в Японии могут быть представлены разработки в области подсчета баллов за прыжковые элементы"

Вице-президент Международного союза конькобежцев (ISU) Александр Лакерник рассказал, что японские специалисты могут представить разработки в области подсчета баллов за прыжковые элементы в фигурном катании на чемпионате мира. Турнир пройдет с 18 по 24 марта в японской Сайтаме.

– Японцы представят эту технологию во время чемпионата мира, – приводит ТАСС слова Лакерника. – Их инициатива интересна, хотя вряд ли такая система позволит заменить судей, но она может дать им нужную информацию. Любая такая (автоматическая) система имеет плюс – это объективность, но минус в ней – это обрезание картинки. Я думаю, что в фигурном катании идеального судейства быть не может, но работать над этим надо.

То, что делают японцы, в качестве вспомогательной вещи может быть очень хорошо. Может быть, недокруты мы сможем определить с помощью машин?

Сообщается, что разработка принадлежит известной японской телекомпании. Новая система называется IceScope, она позволит вычислить высоту прыжка, длину пролета фигуриста, скорость вращения.

Текущая система судейства заключается в девяти арбитрах, которые самостоятельно оценивают каждый исполненный элемент и компоненты программы. Судья дает оценку от -5 до +5, эти баллы суммируются, из них вычитаются штрафные (если таковые имеются) и получается итоговая цифра.

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