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Сегодня, 15:08

Александр Коган отреагировал на отмену мастер-класса Трусовой в Швеции

Виктория Кравченко
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Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что думает об отмене мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме.

«Это должна комментировать Шведская федерация фигурного катания. Я могу только посочувствовать шведским любителям фигурного катания. Они не увидят Сашу Трусову, которая могла бы им дать новый толчок к развитию фигурного катания в стране», — цитирует Когана Sport24.

По информации Loop Sport, на мероприятие было продано более 80 процентов билетов. 18-летняя спортсменка должна была провести мастер-классы 27 и 28 августа на арене Husby Hall.

Источник: https://sport24.ru/news/figureskating/2022-07-22-v-ffkkr-otreagirovali-na-otmenu-master-klassa-trusovoy-v-shvetsii
Фигурное катание
Александра Трусова
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