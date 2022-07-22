Александр Коган отреагировал на отмену мастер-класса Трусовой в Швеции

Генеральный директор Федерации фигурного катания России (ФФККР) Александр Коган рассказал, что думает об отмене мастер-класса российской фигуристки Александры Трусовой в Стокгольме.

«Это должна комментировать Шведская федерация фигурного катания. Я могу только посочувствовать шведским любителям фигурного катания. Они не увидят Сашу Трусову, которая могла бы им дать новый толчок к развитию фигурного катания в стране», — цитирует Когана Sport24.