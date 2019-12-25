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Александр Коган: «Косторная сидела в самолете, когда мы узнали о ее «неучастии» на чемпионате России»

09:45
Алена Косторная. Фото AFP
Алена Косторная. Фото AFP
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Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган на пресс-конференции перед чемпионатом России в Красноярске рассказал об удивлении от новости о снятии Алены Косторной с турнира. Об этом сообщал журналист Василий Конов.

Алена Косторная.Чемпионат России начался со слухов о снятии Косторной. Почему это очень плохо

— С удивлением узнали, что Косторная не будет участвовать в чемпионате, хотя она уже сидела в этот момент в самолете. Хотелось бы профессионального отношения журналистов. Федерация открыта для общения, если есть вопросы, лучше уточните у нас. Чемпионат России — ответственный старт, формируется сборная, и нельзя давать повода, чтобы спортсмены нервничали еще сильнее, — сказал Коган. (Дмитрий Кузнецов)

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