Александр Коган: «Косторная сидела в самолете, когда мы узнали о ее «неучастии» на чемпионате России»

Генеральный директор Федерации фигурного катания России Александр Коган на пресс-конференции перед чемпионатом России в Красноярске рассказал об удивлении от новости о снятии Алены Косторной с турнира. Об этом сообщал журналист Василий Конов.

— С удивлением узнали, что Косторная не будет участвовать в чемпионате, хотя она уже сидела в этот момент в самолете. Хотелось бы профессионального отношения журналистов. Федерация открыта для общения, если есть вопросы, лучше уточните у нас. Чемпионат России — ответственный старт, формируется сборная, и нельзя давать повода, чтобы спортсмены нервничали еще сильнее, — сказал Коган. (Дмитрий Кузнецов)