Александр Горшков: «Тарасова и Роднина должны договориться обо всем сами»

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал «СЭ» конфликт бывшей фигуристки Ирины Родниной и ее экс-тренера Татьяны Тарасовой. В последние дни два ветерана оскорбляют друг друга в СМИ.

— Третьей стороной выступать в их взаимоотношениях очень сложно, они должны договориться сами между собой. Да, обидно видеть происходящее вокруг них. Я вообще не любитель скандалов, каких-то взаимных упреков, предпочитаю все решать мирным путем. Это их вопрос, я не могу вмешиваться в эту ситуацию. (Дмитрий Кузнецов)

«Вхожу на каток и слышу дикий крик». Как поругались Тарасова и Роднина