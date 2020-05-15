Александр Горшков: «Тарасова и Роднина должны договориться обо всем сами»
15:30
Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал «СЭ» конфликт бывшей фигуристки Ирины Родниной и ее экс-тренера Татьяны Тарасовой. В последние дни два ветерана оскорбляют друг друга в СМИ.
— Третьей стороной выступать в их взаимоотношениях очень сложно, они должны договориться сами между собой. Да, обидно видеть происходящее вокруг них. Я вообще не любитель скандалов, каких-то взаимных упреков, предпочитаю все решать мирным путем. Это их вопрос, я не могу вмешиваться в эту ситуацию. (Дмитрий Кузнецов)
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