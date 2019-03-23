Александр Горшков: "Сборная России успешно выступила на чемпионате мира"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков отметил, что чемпионат мира в Японии для российской команды можно считать успешным. Российские фигуристы завоевали на турнире в японской Сайтаме одну золотую медаль, две серебряные и две бронзовые и выиграли медальный зачет.

– Этот чемпионат мира можно считать успешным, каждый здесь постарался, это прежде всего касается девочек, спортивных пар и танцоров, – цитирует ТАСС Горшкова. – Мужчины пытаются себя реабилитировать в произвольном катании, но борьбу начинать всегда надо с короткой.

Следующий сезон после Олимпийских игр очень сложный, тем более для тех, кто принимал в них участие, и особенно для тех, кто смог добиться на этих Играх высокого результата. Слишком много сил было затрачено в предыдущем сезоне, фигуристам требовалось восстановление, и физическое, и моральное. Непросто опять найти мотивацию, если ты становишься олимпийским чемпионом.