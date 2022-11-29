Александр Горшков похоронен на Ваганьковском кладбище рядом с Людмилой Пахомовой

Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков похоронен во вторник, 29 ноября, на Ваганьковском кладбище рядом с Людмилой Пахомовой, сообщила его дочь Юлия Пахомова-Горшкова.

«Прах папы сегодня был захоронен на Ваганьковском кладбище рядом с Людмилой Пахомовой», — приводит слова дочери ТАСС.

Александр Горшков скончался от инфаркта миокарда 17 ноября 2022 года в возрасте 76 лет.

Горшков с июня 2010 года возглавлял ФФККР. Во время спортивной карьеры он в паре с Людмилой Пахомовой стал первым в истории олимпийским чемпионом в танцах на льду, выиграв золотую медаль в Инсбруке в 1976 году. Пара по шесть раз побеждала на чемпионатах мира и Европы.

Горшков и Пахомова были женаты с 1946 по 1986 год. Людмила умерла 17 мая 1986 года от лимфогранулематоза на 40-м году жизни.