Горшков: «Мы высказали Минспорту свои просьбы по дальнейшему развитию фигурного катания. Надеюсь, это будет решено»

Горшков поделился мнением о дальнейшем развитии фигурного катания в России

Глава Федерации фигурного катания на коньках (ФФКР) Александр Горшков поделился мнением о дальнейшем развитии данного спорта в России.

«Мы высказали свои просьбы по дальнейшему развитию фигурного катания. Надеюсь, это будет решено. Иск в CAS? Мы работаем», — сказал Горшков.

Сегодня, 23 марта, прошла встреча министра спорта РФ Олега Матыцина с главами спортивных федераций.