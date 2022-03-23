Горшков: «Мы высказали Минспорту свои просьбы по дальнейшему развитию фигурного катания. Надеюсь, это будет решено»
Горшков поделился мнением о дальнейшем развитии фигурного катания в России
Глава Федерации фигурного катания на коньках (ФФКР) Александр Горшков поделился мнением о дальнейшем развитии данного спорта в России.
«Мы высказали свои просьбы по дальнейшему развитию фигурного катания. Надеюсь, это будет решено. Иск в CAS? Мы работаем», — сказал Горшков.
Сегодня, 23 марта, прошла встреча министра спорта РФ Олега Матыцина с главами спортивных федераций.
Напомним, что руководство Международного союза конькобежцев отстранило российских спортсменов от участия в соревнованиях под его эгидой из-за ситуации на Украине.
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