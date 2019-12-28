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Александр Горшков: «Окончательного решения об участии Медведевой в произвольной программе пока нет»

12:28
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Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что пока не принято решение об участии Евгении Медведевой в произвольной программе на чемпионате России в Красноярске.

— Да, проблема действительно существует, — цитирует Горшкова ТАСС. — Но окончательного решения об участии Жени в произвольной программе пока еще нет.

Сегодня спортсменка не стала проводить полноценный прокат произвольной программы на заключительной тренировке чемпионата России в Красноярске. Медведева пропустила большую часть прыжков на тренировке, сделав только каскад из тройного сальхова и тройного тулупа. Большая часть из оставшихся была сделана в один оборот.

Напомним, вчера после короткой программы Медведева жаловалась на боли в ноге из-за смены коньков. В четверг на тренировке Медведева повредила ботинок, попыталась попробовать коньки для новичков, но все-таки выбрала старые, замотав скотчем поврежденную обувь. После короткой программы она занимает пятое место.

Дополнительная информация

https://tass.ru/sport/7440343

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