Александр Горшков: «Мы отдаем слишком много фигуристов за рубеж. Каждый год по 30-40 заявок приходит»

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал «СЭ» решение исполкома федерации, которое меняет правила перехода россиян в другие сборные. Исполком постановил, что теперь фигурист-участник чемпионата или первенства России может перейти только через два года после запроса от зарубежной федерации.

— Мы отдаем другим странам фигуристов, только слишком много. Да, приняли такую меру. Самое главное — это касается участников чемпионата или первенства России, если речь идет о юниорском уровне. Претендентов на наших спортсменов очень много и сейчас, мы получаем в год до 30-40 заявок на переход, — рассказал Горшков. (Дмитрий Кузнецов)