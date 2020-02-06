Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков в разговоре с корреспондентом «СЭ» рассказал, что не видит необходимости в реформе Кубка России. Через две недели состоится финал турнира в Великом Новгороде, однако многие известные российские фигуристы турнир пропускают.

Руководитель федерации сегодня прибыл в Саранск на жеребьевку участников Первенства России среди юниоров.

— Александр Георгиевич, юниорский чемпионат России с учетом подъема популярности фигурного катания — уже большое, ажиотажное событие?

— Трудно судить об ажиотаже, я только прилетел в Саранск, и цифр по билетам у меня нет. Но точно могу сказать, что в Мордовии всегда интерес к фигурному катанию был высоким, и он растет.

— Только что на жеребьевке объявили о допинг-контроле участников. А раньше он был на таких соревнованиях?

— Это определяем не совсем мы, а РУСАДА. Так что приедут — будет контроль. Вы знаете, с учетом нынешней ситуации и того, что на предстоящих чемпионатах мира и у юниоров, и у взрослых допинг-контроль будет, вполне вероятно, здесь тоже он будет проводиться.

— Вам не кажется, что у нас во второй части сезона не достает взрослого турнира? Может, поднять статус финала Кубка России?

— Финал Кубка — это престижное соревнование, второе по значимости после чемпионата России. Спортсмены борются за попадание на него, проходят пять этапов. То, что там не принимают участие другие спортсмены, это их решение.

— То есть реформы никакой не нужно? Есть турнир, просто надо на него заявляться.

— Да, он очень удобен. Посередине большого промежутка между чемпионатом Европы и мира. Для тех, кто хочет получить соревновательный опыт, он идеально подходит. И для спортсменов сборной всегда открыт.

— Вы бы Елизавете Туктамышевой, Евгении Медведевой что-то посоветовали в этом смысле? Пригласите их, может?

— Видите ли, это решение спортсменов и их тренеров, и здесь сложно что-то советовать. Мы же не знаем до конца их план.

— А есть по чемпионату России какие-то цифры, проданные билеты, прибыль? Вы довольны его проведением?

— Конечно, чемпионат прошел блестяще. По финансовым итогам — это вам скорее к Александру Ильичу Когану. Но я давно не был в Красноярске, и город сильно изменился. Трибуны были полные, интерес к фигурному катанию значительный. Ну а то, что наши зрители и так доброжелательны и объективны — это и так очевидно. Каждый такой турнир в регионах дает толчок развитию вида спорта.

— Не очень много у нас представителей регионов на высшем уровне все-таки. У мужчин был один парень из Саранска, остальные — Москва и Питер.

— Это, как говорится, на выходе. А если взять спортсменов сборной, там будет очень много людей из регионов. Процент точный не скажу, но много.

— То есть переманивания оттуда в Москву и Петербург нет?

— А это не переманивание. Просто это закономерный процесс. (Дмитрий Кузнецов)