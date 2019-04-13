Александр Горшков: "Лиза блестяще выступила"

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков отметил, что Елизавета Туктамышева поставила восклицательный знак в выступлении российских фигуристов на командном Кубке мира в японской Фукуоке.

Туктамышева в субботу выиграла произвольную программу на командном Кубке мира. Сборная России заняла итоговое третье место на турнире. Победила команда США, второе место заняли японцы.

- Большие поздравления Лизе, поставила своим выступлением восклицательный знак к концу соревнований, - цитирует ТАСС Горшкова. - В целом команда выступила достойно, хотя чуть подкачали наши мальчишки, могли быть и выше. Но все остальные - и парники, и танцоры, и наши девушки - большие молодцы.

Лиза блестяще выступила и в короткой, и в произвольной программе, Софья Самодурова не подвела, молодец, была небольшая проблема в короткой, но в произвольной все сделала. Ведь это был конец сезона, и все ребята прилично устали.