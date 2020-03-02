Александр Горшков: «Грустно, что Сотникова ушла из спорта»

Президент Федерации фигурного катания России Александр Горшков прокомментировал «СЭ» заявление Аделины Сотниковой о завершении карьеры.

— Сотникова перестала быть членом сборной еще три года назад, так что необходимости в каких-то заявлениях в федерацию не было. Насколько я понял, она продолжала выступать в профессиональном катании и будет продолжать это делать. Жизнь так устроена, что все когда-нибудь заканчивается. Это грустно и печально, когда приходит сообщение о том, что завершает карьеру такая спортсменка. Она навсегда останется в истории как первая олимпийская чемпионка от России в личных соревнованиях. Сейчас ей можно пожелать только здоровья, счастья в жизни и осуществления всех планов и надежд. (Дмитрий Кузнецов)