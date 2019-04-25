Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков прокомментировал достижение 12-летнего фигуриста Максима Белявского, который исполнил пятерной тулуп в ходе тренировки.

– Это очень интересно. Важно, что у Максима существует такой серьезный настрой, – цитирует Горшкова ТАСС. – Но, во-первых, ему пока всего 12 лет, во-вторых, прыжок был исполнен на удочке. Предстоит еще много работы, чтобы исполнять этот прыжок без удочки хотя бы на тренировке, и довольно стабильно, а потом еще и на соревнованиях.

Хорошо, что есть такое стремление – штурмовать непокоренные вершины.

Максим Белявский тренируется в ЦСКА в группе Сергея Давыдова. В прошлом году он попал в финал шоу "Ледниковый период. Дети". В истории фигурного катания ни один спортсмен не исполнял прыжок в пять оборотов.