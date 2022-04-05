Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов посетили матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Матч проходил в Санкт-Петербурге и закончился уверенной победой хозяев (91:75).

«На баскетбольном матче мы с Анастасией были впервые, — отметил «СЭ» Александр Галлямов. — Мне очень понравилась атмосфера на арене и динамика игры команд. Невероятно интересно смотреть на то, как исполняют трехочковые броски. Это захватывает дух. После просмотра игры, появилось желание чаще посещать арену, и болеть за нашу баскетбольную команду «Зенит», которой хочу пожелать успехов в следующих играх».

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Мишина и Галлямов стали бронзовыми призерами в личном первенстве, а также выиграли золото в командном турнире.