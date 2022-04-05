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Сегодня, 12:32

Галлямов — о первом походе на баскетбол: «Больше всего впечатлили трехочковые броски»

Галлямов рассказал о первом походе на баскетбол
Тимур Ганеев
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Чемпионы мира в парном катании Анастасия Мишина и Александр Галлямов посетили матч Единой лиги ВТБ между «Зенитом» и «Локомотивом-Кубань». Матч проходил в Санкт-Петербурге и закончился уверенной победой хозяев (91:75).

«На баскетбольном матче мы с Анастасией были впервые, — отметил «СЭ» Александр Галлямов. — Мне очень понравилась атмосфера на арене и динамика игры команд. Невероятно интересно смотреть на то, как исполняют трехочковые броски. Это захватывает дух. После просмотра игры, появилось желание чаще посещать арену, и болеть за нашу баскетбольную команду «Зенит», которой хочу пожелать успехов в следующих играх».

На Олимпийских играх-2022 в Пекине Мишина и Галлямов стали бронзовыми призерами в личном первенстве, а также выиграли золото в командном турнире.

Фигурное катание
БК Зенит
БК Локомотив-Кубань
Анастасия Мишина/Александр Галлямов
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