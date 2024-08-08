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Галлямов: «Есть единственная Олимпиада, о которой я могу думать, это Олимпиада 2026 года»,

Евгений Козинов
Корреспондент
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Российский фигурист Александр Галлямов рассказал, что не следил за церемонией награждения победителей и призеров командного турнира Олимпийских игр в Пекине.

«Не следил, так как уже один раз был на награждении. Тогда маски немного мешали обзору, но эмоции были другие. Меня сейчас ничего не отвлекает от подготовки к сезону, поэтому в голове никаких мыслей о дальнейших решениях CAS и судьбе нашего награждения. У нас есть план на ближайшее время, и мы строго ему следуем. Есть единственная Олимпиада, о которой я могу думать, это Олимпиада 2026 года», — цитирует ТАСС Галлямова.

В среду в Париже прошла церемония награждения американских и японских фигуристов, которым вручили медали командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Российских спортсменов на церемонию не пригласили.

Источник: ТАСС
Фигурное катание
Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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