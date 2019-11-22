Александр Галлямов: «Прокат на троечку по пятибалльной системе»

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в паре с Анастасией Мишиной, отметил, что он допустил обидную ошибку при выполнении тройного сальхова в короткой программе на этапе «Гран-при» в Саппоро.

Мишина/Галлямов (69,00) идут третьими после короткой программы у пар на этапе «Гран-при» в Японии.

— Прокат на троечку по пятибалльной системе, — цитирует «РИА Новости» Галлямова. — Очень обидная ошибка, которая была на тройном сальхове, она не ожидалась. Так произошло, так бывает, но очень обидно.