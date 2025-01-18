Галлямов: «Настя однозначно меня вытянула, ее стойкости можно только поаплодировать»

Российский фигурист Александр Галлямов поблагодарил партнершу Анастасию Мишину за поддержку на чемпионате России по прыжкам.

«Я подвымотался за сегодняшний вечер, потому что нагрузка оказалась абсолютно другой, непривычной для меня. Ну и также, сказалось не самое лучшее самочувствие, поэтому буду уже восстанавливаться к завтрашнему дню. Сегодня Настя, однозначно меня вытянула, она максимально меня поддерживала на протяжении всех раундов. И ее стойкости можно только поаплодировать и поблагодарить, ей просто низкий поклон», — делится Александр.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов стали чемпионами России по прыжкам. В первых двух раундах Александр допустил ошибки на прыжках, в финале турнира все элементы пара выполнила чисто.