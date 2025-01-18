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18 января, 22:55

Галлямов: «Настя однозначно меня вытянула, ее стойкости можно только поаплодировать»

Мария Кравченко
корреспондент отдела спорта
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Российский фигурист Александр Галлямов поблагодарил партнершу Анастасию Мишину за поддержку на чемпионате России по прыжкам.

«Я подвымотался за сегодняшний вечер, потому что нагрузка оказалась абсолютно другой, непривычной для меня. Ну и также, сказалось не самое лучшее самочувствие, поэтому буду уже восстанавливаться к завтрашнему дню. Сегодня Настя, однозначно меня вытянула, она максимально меня поддерживала на протяжении всех раундов. И ее стойкости можно только поаплодировать и поблагодарить, ей просто низкий поклон», — делится Александр.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов стали чемпионами России по прыжкам. В первых двух раундах Александр допустил ошибки на прыжках, в финале турнира все элементы пара выполнила чисто.

Анастасия Мишина / Александр Галлямов
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