Галлямов: «Я, мягко скажем, не молодец, такое бывает»

Российский фигурист Александр Галлямов, выступающий в парном катании с Анастасией Мишиной, поделился обсуждением выступления на чемпионате России по прыжкам с тренерским штабом.

«Мы с Тамарой Николаевной, Артуром Леонидовичем и Николаем Юрьевичем немного обсудили. Я, мягко скажем, не молодец, и такое тоже бывает. Благо, все равно получилось с результатом порадовать наших тренеров, но начало турнира, конечно, мягко говоря, не самое лучшее выдалось», — рассказал фигурист.

Анастасия Мишина/Александр Галлямов завоевали золото на чемпионате России по прыжкам. В первых двух раундах спортсмены допустили ошибки на прыжках, в третьем раунде все элементы были исполнены без помарок.