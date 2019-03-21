Александр Энберт: "Сейчас на душе – удовлетворение и радость, это был отличный турнир"

Российский фигурист Александр Энберт, выступающий в паре с Натальей Забияко, после произвольной программы чемпионата мира по фигурному катанию в японской Сайтаме подвел итоги турнира. Пара набрала в сумме 217,98 балла и стала бронзовым призером соревнований.

– Это был тот самый момент, когда ты все понимаешь и без оценок и когда ты сделал все, что мог, – приводит ТАСС слова Энберта. – Сейчас на душе – удовлетворение и радость, это был отличный турнир. Чемпионат мира для нас очень важное событие, мы готовились и примерялись к нему с самого начала сезона, думали, как и что сделать лучше, учитывали все замечания тренеров, и в итоге прибавили в скорости, эмоциях, чистоте катания, все сделали по максимуму.

Напомним, что российским спортивным парам удалось сохранить три квоты на чемпионат мира в 2020 году.

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