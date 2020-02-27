Александр Энберт: «Ни лечения, ни операций мне не требуется»

Российский фигурист Александр Энберт, объявивший в среду о завершении карьеры, не испытывает проблем с сердцем в повседневной жизни. Об этом он сообщил во время ледового шоу «Путь к победе!» на «ВТБ-Арене» в Москве.

В среду Энберт и Наталья Забияко, с которой он выступал в паре, объявили о завершении спортивной карьеры. На протяжении долгого времени фигурист испытывал проблемы с сердцем. Из-за этого пара в прошлом сезоне пропустила чемпионат Европы, а в текущем — отказалась от участия в серии Гран-при и чемпионате России.

— Нет ничего серьезного, это не то, что сильно угрожает, — цитирует ТАСС Энберта. — В обычной жизни проблема мне мешать не будет, но со спортом высших достижений не сочетается. Однако ни лечения, ни операций мне не требуется.