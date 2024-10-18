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Энберт — о возможном допуске российских фигуристов в 2025 году: «Каждое следующее заседание приближает нас к мировым турнирам»

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Серебряный призер Олимпиады Александр Энберт в комментарии для «СЭ» поделился мнением о возможном рассмотрении вопроса по допуску российских и белорусских спортсменов в совете Международного союза конькобежцев (ISU) к турнирам в конце марта 2025 года.

Как сообщило издание РИА Новости, совет организации может вернуться к рассмотрению вопроса допуска россиян до соревнований на следующем заседании.

«Пока это звучит так, что на заседании могут просто рассмотреть участие наших спортсменов. Но, очевидно, что данный вопрос будет рассматриваться на каждом заседании, потому что допуск россиян — это действительно важная тема для мирового фигурного катания. Важна она потому, что российские спортсмены всегда были очень сильные и задавали уровень в фигурном катании. Поэтому эта тема очень важная и рассматривать, как минимум, будут», — сказал Энберт «СЭ».

Серебряный призер Олимпиады также поделился мнением, насколько вероятен допуск российских и белорусских фигуристов после заседания ISU в конце марта 2025 года.

«Насчет того, какой будет результат в данном вопросе, положительный или отрицательный, пока сказать трудно. С одной стороны, мы не слышали никаких предпосылок к тому, чтобы это произошло, но с другой стороны, каждое следующее заседание, на котором будет подниматься этот вопрос, будет приближать к нашему появлению на международной арене. Я верю в то, что спорт должен объединять и ломать границы, поэтому, рано или поздно, наши спортсмены должны появиться на международной арене, ведь по-другому быть не может. Поэтому я еще раз скажу: каждое следующее заседание приближает наших спортсменов к мировым турнирам», — добавил Энберт.

Совет ISU не стал возвращать россиян к турнирам под эгидой организации в сентябре нынешнего года, несмотря на то что соответствующий вопрос вошел в повестку дня заседания.

ISU отстранил российских и белорусских атлетов от международных соревнований в марте 2022 года.

Денис Сафронов

Сборная России по фигурному катанию
Александр Энберт
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