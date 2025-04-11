Актриса Катерина Шпица — о российских фигуристах: «Бесценный элемент, рождающий истинную конкуренцию»

Актриса Катерина Шпица в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о роли российских фигуристов в мировом спорте.

«Мировой спорт без российских фигуристов — это не самодостаточная структура. Без российских фигуристов эта система, которой не хватает бесценного элемента, рождающего истинную конкуренцию. Верю ли я в скорое возвращение? Верю! А что остается еще в этой жизни? Только верить!» — сказала Катерина «СЭ» в рамках благотворительного марафона «Новое Радио AWARDS 2025».