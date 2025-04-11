Фигурное катание
Новости
Гран-при России Чемпионат России Гран-при Чемпионат мира
Главная
Фигурное катание

11 апреля, 17:40

Актриса Катерина Шпица — о российских фигуристах: «Бесценный элемент, рождающий истинную конкуренцию»

Артем Бухаев
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Актриса Катерина Шпица в разговоре с «СЭ» поделилась мнением о роли российских фигуристов в мировом спорте.

«Мировой спорт без российских фигуристов — это не самодостаточная структура. Без российских фигуристов эта система, которой не хватает бесценного элемента, рождающего истинную конкуренцию. Верю ли я в скорое возвращение? Верю! А что остается еще в этой жизни? Только верить!» — сказала Катерина «СЭ» в рамках благотворительного марафона «Новое Радио AWARDS 2025».

Фигурное катание
Читайте также
Число пострадавших при взрыве в порту на юге Ирана превысило 700 человек
Умерла озвучивавшая Хрюшу и Степашку актриса Светлана Харлап
Губерниев — за «Спартак», ЦСКА называют аутсайдером. Что происходит накануне «дерби всея Руси»
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
В Красноярском крае судья умер во время футбольного матча
Кто выиграет чемпионскую гонку в РПЛ? Прогнозы авторов «СЭ»
Популярное видео
Агент Валиевой выгнал журналистку за вопрос о возврате медалей
Олимпиада: кто поедет от России? / Чемпионат России: кто был лучшим? / Спор и инсайды в Хайпожор шоу
Трусова и Игнатов в «Четырех свадьбах» / Загитова: гадаем на грант / Анонс сезона от хайпожоров
Трусова под живой вокал Zivert: «Выживут человеки»
Хайповый номер Загитовой под живой вокал: «Зима в сердце»
Медведева и Энберт: «Позови меня с собой»
Что не так с делом Валиевой в CAS? Разбор от спортивных юристов
Камила Валиева: номер под живой вокал
Матвей Ветлугин спародировал Аллу Пугачеву
Валиева: номер на шоу в честь 80-летия снятия блокады Ленинграда
Козловский и Галлямов: обращение к ISU, рифмы, судейство
Аделия Петросян: чемпионат России, произвольная программа
Софья Муравьева: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, произвольная программа
Мишина/Галлямов: чемпионат России, произвольная программа
Бойкова/Козловский: чемпионат России, произвольная программа
Чикмарева/Янченков: чемпионат России, произвольная программа
Камила Валиева: чемпионат России, короткая программа
Аделия Петросян: чемпионат России, короткая программа
Софья Муравьева: чемпионат России, короткая программа
Евгений Семененко: чемпионат России, произвольная программа
Владислав Дикиджи: чемпионат России, произвольная программа
Петр Гуменник: чемпионат России, произвольная программа
Степанова/Букин: чемпионат России, произвольный танец
Худайбердиева/Базин: чемпионат России, произвольный танец
Хавронина/Нарижный: чемпионат России, произвольный танец
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции и вопрос участия в Олимпиаде
Свищев — о словах Шевченко про возвращение России: «Его мнение услышат, но оно не будет определяющим»
Валуев считает, что Шевченко не имеет права говорить о возможном допуске российских команд
Легков: «Как только мы вернемся, медали в лыжах останутся! Это наш родной вид спорта»
Шевченко: «Вопрос допуска российских команд не может рассматриваться»
Лещенко заявил, что сборная России по баскетболу может быть в тройке лучших в Европе
CAS обязал Норманна выплатить 3 миллиона евро «Ростову»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Загитова рассказала об МРТ челюсти после установки брекетов

Нарижный возобновил тренировки после операции

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости