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«Аксенов является официальным представителем Алины». Навка — о перечислении Загитовой средств за участие в шоу

17:01
Татьяна Навка. Фото Instagram
Татьяна Навка. Фото Instagram
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Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отметила, что деньги за участие Алины Загитовой в ее шоу были перечислены заместителю начальника отделения «Хрустальный» Эдуарду Аксенову, потому что у фигуристки не было ИП.

— Отвечаю для всех ботов, которые распространяют заведомо ложную информацию, — написала Навка в ответ на вопрос одного из подписчиков в Instagram. — Аксенов является официальным представителем Алины и, получив деньги, передал их ей в полном размере, так как на момент подписания контракта ни у нее, ни у ее родителей не было ИП.

Загитова исполняла главную роль в ледовом шоу «Спящая красавица», однако договор был оформлен на Аксенова.

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