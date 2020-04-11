Олимпийская чемпионка Татьяна Навка отметила, что деньги за участие Алины Загитовой в ее шоу были перечислены заместителю начальника отделения «Хрустальный» Эдуарду Аксенову, потому что у фигуристки не было ИП.

— Отвечаю для всех ботов, которые распространяют заведомо ложную информацию, — написала Навка в ответ на вопрос одного из подписчиков в Instagram. — Аксенов является официальным представителем Алины и, получив деньги, передал их ей в полном размере, так как на момент подписания контракта ни у нее, ни у ее родителей не было ИП.

Из Инстаграма Татьяны Навки pic.twitter.com/T8wGpCrHzk — Калейдоскоп (@sUXQUiujLXuBavR) April 11, 2020

Загитова исполняла главную роль в ледовом шоу «Спящая красавица», однако договор был оформлен на Аксенова.