Акопова рассказала о совместных тренировках с Туктамышевой

Российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным, рассказала о совместных тренировках с Елизаветой Туктамышевой.

«Честно говоря, мы сами толком не знали, что она придет к нам на тренировк. На первой тренировке я прыгала двойной тулуп, Федор Климов подъехал ко мне и сказал: «Тройной попрыгаешь вечером с Лизой». Я удивилась, с какой Лизой, наверное, с Туктамышевой. Вечером, когда пришла Лиза, нас стали снимать, мы не знали, она приходила и на следующий день, мы тоже попрыгали», — приводит слова Акоповой ТАСС.

Акопова и Рахманин тренируются в Сочи под руководством Федора Климова. В прошедшем сезоне пара заняла шестое место на чемпионате России.