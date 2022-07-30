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Сегодня, 08:41

Акопова рассказала о совместных тренировках с Туктамышевой

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Российская фигуристка Карина Акопова, выступающая в паре с Никитой Рахманиным, рассказала о совместных тренировках с Елизаветой Туктамышевой.

«Честно говоря, мы сами толком не знали, что она придет к нам на тренировк. На первой тренировке я прыгала двойной тулуп, Федор Климов подъехал ко мне и сказал: «Тройной попрыгаешь вечером с Лизой». Я удивилась, с какой Лизой, наверное, с Туктамышевой. Вечером, когда пришла Лиза, нас стали снимать, мы не знали, она приходила и на следующий день, мы тоже попрыгали», — приводит слова Акоповой ТАСС.

Акопова и Рахманин тренируются в Сочи под руководством Федора Климова. В прошедшем сезоне пара заняла шестое место на чемпионате России.

Источник: https://tass.ru/sport/15349345
Фигурное катание
Елизавета Туктамышева
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