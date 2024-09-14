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Сегодня, 15:45

Акатьева заявила, что ей понравилась открытая тренировка группы Тутберидзе

Дмитрий Кузнецов
Обозреватель
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Фигуристка Софья Акатьева поделилась эмоциями от первого контрольного проката в составе сборной России.

— Было ли волнение перед выходом на лед?

— Волнение присутствует всегда. Потому что это другая атмосфера, нежели на тренировках. Я давно не чувствовала ее, немного отвыкла. Но не сказала бы, что у меня волнение было. Я каждый прыжок и каждое движение проживала. Хотелось бы еще чисто откатать.

— Трибуны помогали?

— Да. Слышала, что аплодировали еще на разминке. Это очень приятно, придает сил и создает атмосферу.

— Как тебе открытая тренировка Тутберидзе?

— Было необычно, совершенно другой формат. Кажется, такого никто еще не делал. С интересом можно было посмотреть весь внутренний процесс. Почувствовала тоже соревновательное волнение.

Контрольные прокаты проходят 14-15 сентября, на них фигуристы сборной России показывают новые программы сезона.

17-летняя Акатьева является воспитанницей Этери Тутберидзе и чемпионкой России-2023.

Фигурное катание
Софья Акатьева
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