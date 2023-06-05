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Сегодня, 20:37

Акатьева выиграла забег фигуристок на Никольской

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Софья Акатьева стала победительницей забега фигуристок на Никольской в рамках «Недели легкой атлетики».

Вместе с Акатьевой в забеге участвовали Алина Загитова, Камила Валиева и Аделия Петросян.

Спортсменки хотели финишировать вместе, но Акатьева поторопилась занести ногу за финишную черту. Она преодолела дистанцию в 60 метров за 18,44 секунды. Второе место заняла Валиева (19,56), третье — Загитова (19, 66), а последней стала Петросян (19,85).

Фигурное катание
Аделия Петросян
Алина Загитова
Камила Валиева
Софья Акатьева
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